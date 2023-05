Turchia: Twitter si difende dopo la cancellazione di contenuti a ridosso delle elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Twitter, il social media di proprietà del miliardario Elon Musk, si è difeso dalle critiche rivolte nelle ultime ore alla piattaforma, che a ridosso delle elezioni in Turchia aveva cancellato una serie di profili e contenuti su richiesta delle autorità di Ankara. In un messaggio pubblicato proprio su Twitter, la divisione Affari governativi globali del social media ha affermato di aver condotto "negoziati con il governo turco per l'intera durata della scorsa settimana", ricevendo l'accusa di essere "il solo servizio di social media a non rispettare appieno le ordinanze giudiziarie esistenti". "Dopo una serie di avvertimenti, abbiamo ricevuto quella che ci è parsa la minaccia definitiva di limitazione del servizio, e dunque, per mantenere Twitter disponibile durante il fine settimana dell'elezione, abbiamo preso provvedimenti nei confronti di quattro profili e 409 tweet identificati da ordinanze giudiziarie". Twitter ha aggiunto di aver espresso perplessità in merito alla "libertà di espressione" alle autorità turche, e di voler affrontare la questione anche in sede giudiziaria. (Was)