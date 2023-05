Usa: 14enne salva la sorella da un tentativo di rapimento usando una fionda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Un ragazzino statunitense di 14 anni ha salvato la sorella da un tentativo di rapimento colpendo il suo aggressore con una fionda. Lo ha reso noto il dipartimento di polizia di Alpena, una località rurale nello Stato Usa del Michigan. Secondo un tenente della polizia locale, John Grimshaw, le dinamiche della vicenda "ricordano quelle di un film": un 17enne ha raggiunto l'abitazione dei due ragazzini attraverso i boschi e ha afferrato la vittima "cingendole i fianchi con un braccio e ponendole una mano sulla bocca". Il 14enne ha soccorso la sorella colpendo il rapitore con due proiettili lanciati con la sua fionda: uno dei proiettili ha colpito l'aggressore al capo, procurandogli una ferita che lo ha costretto a darsi alla fuga, e che ha poi consentito alle forze dell'ordine di identificarlo e trarlo in arresto. Le autorità non hanno fornito le generalità del soggetto arrestato, che verrà incriminato per rapimento, adescamento di minori e aggressione. (Was)