Roma: Cgil, disastro appalto pulizie Atac, l'azienda scarica le responsabilità (2)

- "Siamo in un quadro, non più sostenibile, di completa deregolamentazione e non ci accontentiamo più delle rassicurazioni di volta in volta fornite dalla società e sempre completamente disattese. Occorre che Atac, responsabile in solido in quanto committente del servizio, verifichi le inadempienze della società e intervenga a garanzia dei lavoratori che, quotidianamente, prestano attività lavorativa nelle sedi della società del trasporto pubblico locale capitolino. L'indifferenza di Atac, che oggi, durante un'assemblea presidio dei lavoratori di fronte alla sede di Via Prenestina, ha scelto di ignorarli e di non ricevere le organizzazioni sindacali, è un atto gravissimo nei confronti della qualità del lavoro che si svolge in azienda e della cittadinanza che merita attenzione nei confronti del servizio di pulizia delle vetture che circolano nella città di Roma.Se Atac ha deciso di scaricare la responsabilità solidale normativamente dovuta nei confronti dei lavoratori, noi pretendiamo che la proprietà dell'azienda il Comune di Roma Capitale, se ne faccia carico. Chiederemo un incontro all'assessore competente con cui vogliamo confronto più complessivo sugli appalti in Atac, con l'auspicio che, anche in vista della predisposizione del nuovo bando di gara, si possa arrivare a un protocollo per la gestione dei servizi esternalizzati che garantisca il lavoro e la qualità del servizio alla cittadinanza", conclude la nota. (Com)