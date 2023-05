Roma: Pedica (+Eu), Atac riceva lavoratori settore pulizie senza stipendio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Atac riceva i lavoratori del settore delle pulizie senza stipendio. È grave che stamattina non siano stati ricevuti insieme ai sindacati. Siamo molto preoccupati perché a pagare il disagio sono persone che vivono solo del loro stipendio e hanno mutui e bollette da pagare. +Europa oltre a denunciare questo grave fatto, avvenuto questa mattina, chiede che venga fatta chiarezza da parte dell'azienda. È quanto afferma, in una nota, Stefano Pedica segretario regionale di +Europa.