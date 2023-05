Ue: l’Italia domani sarà Stato osservatore al vertice di Parigi dei Paesi pro-nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia è Paese osservatore alla riunione che si tiene domani a Parigi tra gli Stati membri dell'Ue favorevoli all'energia nucleare. Lo riferiscono i media francesi, spiegando che l'obiettivo è quello di consolidare la visione dei Paesi favorevoli all'atomo. L'alleanza pro-nucleare si riunisce per la terza volta. In tutto sono 15 i partecipanti, oltre alla Francia: Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Finlandia, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Slovenia, Svezia, Slovacchia, Italia come osservatore e Regno Unito in veste di "invitato speciale". Presente sarà anche la commissaria europea all'Energia, Kadri Simson. L'entourage della ministra francese della Transizione energetica, Agnes Pannier-Runacher, ha spiegato che sul tavolo c'è "la costruzione di una catena di valore europea resiliente e indipendente". (Frp)