Migranti: Piantedosi incontra omologo Fekih a Tunisi, focus su cooperazione per affrontare il fenomeno (2)

- La parte italiana, prosegue il ministero, ha sottolineato "l'apprezzamento per gli sforzi compiuti dalle autorità tunisine per limitare il fenomeno, esprimendo la disponibilità a sostenerlo". Da parte sua, il ministro tunisino ha ritenuto "che gli sforzi di sicurezza compiuti nell'ambito della lotta al fenomeno dell'immigrazione irregolare rimangono insufficienti, richiamando la necessità di sostenerli con un approccio globale con una dimensione economica, sociale e di sviluppo". Piantedosi ha ribadito l'impegno dell'Italia "a condividere le responsabilità e procedere con un programma integrato per la Tunisia che include concentrarsi sulla cooperazione bilaterale nella formazione dei giovani in specifici campi professionali in un modo che li qualifichi per emigrare in modo regolare". (Tut)