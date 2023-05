Amministrative: Lega aumenta i sindaci in attesa dei ballottaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il centrodestra con "candidati della Lega strappa decine di Comuni al centrosinistra, anche di alto valore simbolico, si conferma nelle roccaforti di Lombardia e Veneto dove incrementa il numero di sindaci e ottiene conferme significative nel Lazio. Vittorie a Polinago, Galeata, Montecatini val di Cecina. Strappato al centrosinistra il comune di Laterina Pergine, con candidato sindaco Lega. Ballottaggio a Pietrasanta. In Veneto il partito di Matteo Salvini conferma gli otto sindaci uscenti tra cui Mario Conte a Treviso con un plebiscito e strappa sei amministrazioni al centrosinistra tra cui Lazise e Villafranca di Verona dove Salvini aveva chiuso la campagna elettorale. In Lombardia, al di là di Brescia città (ma il leader si è complimentato con lo sconfitto Fabio Rolfi e ha assicurato - in qualità di ministro - massima collaborazione con la nuova prima cittadina di centrosinistra), la Lega passa da 16 a 18 sindaci, festeggiando la riconferma di Giacomo Ghilardi a Cinisello Balsamo, il bis anche a Sondrio, le vittorie di Ospitaletto e Toscolano nel Bresciano, Brugherio e Macherio, in provincia di Monza-Brianza, a Lonate Pozzolo a Varese. Tutti municipi strappati al centrosinistra. Ballottaggio a Vicenza. Vittoria a Silvi, in Abruzzo, dove Salvini era stato in campagna elettorale. Nella Terni delle acciaierie la sinistra è fuori dal ballottaggio. Nel Lazio, la Lega può brindare per i risultati del centrodestra a Fiumicino, Terracina, Pomezia, Latina: la lista del partito di Salvini fa registrare percentuali soddisfacenti. Ancona va al ballottaggio. In Liguria, riconferma del centrodestra a Sarzana e Imperia, vittoria ad Alassio e ballottaggio a Ventimiglia.Soddisfatta la Lega in Basilicata per il successo a Lavello, Scanzano Jonico, Muro Lucano e Vaglio Basilicata. Vittorie anche in Puglia a Squinzano e ballottaggio del centrodestra a Brindisi. Vittoria a Salsomaggiore in provincia di Parma. Salvini sta già valutando le tappe in vista del secondo turno e ha già chiamato personalmente alcuni dei sindaci eletti col centrodestra. Si attendono risultati più definiti in alcuni centri rilevanti come Pisa, Brindisi, Massa, Siena". E' quanto si legge in una nota della Lega. (Com)