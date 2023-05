Amministrative: da Brescia a Imperia a Latina, ecco i sindaci eletti al primo turno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A spoglio ancora in corso, in alcuni dei 13 capoluoghi di Provincia al voto la distanza tra i candidati alle amministrative del 14 e del 15 maggio 2023 è tale da non lasciare spazio a dubbi. Ecco quindi i vincitori al primo turno di questa tornata di elezioni amministrative. Intanto la questione di genere salta all'occhio. Latina e Brescia, infatti, hanno per la prima volta un sindaco donna, rispettivamente Matilde Eleonora Celentano (centrodestra) che si è imposta con il 70,6 per cento, e Laura Castelletti (centrosinistra) con il 54,9 per cento. A Imperia viene confermato l'ex ministro Claudio Scajola (centrodestra) con il 62,2 per cento; alle precedenti comunali era stato eletto come civico. A Treviso resta al suo posto Mario Conte (centrodestra), con il 64,9 per cento. A Sondrio Marco Scaramellini (centrodestra), con il 59,5 per cento, si aggiudica la guida della città contro Simone Del Curto (centrosinistra) che si ferma al 37,2 per cento. Vanno invece al ballottaggio Terni, con la sfida tra Orlando Masselli (centrodestra) e Stefano Bandecchi (Civica), Massa dove si confronteranno Francesco Persiani (centrodestra) e Enzo Romolo Ricci (centrosinistra) e Ancona, unico capoluogo di Regione dove il confronto è tra Daniele Silvetti (centrodestra) e Ida Simonella (centrosinistra). Tra i Comuni più piccoli il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, conquista una nuova poltrona, questa volta sarà primo cittadino ad Arpino, piccolo centro in provincia di Frosinone. Nuovo sindaco nel comune di Ceppaloni (ex feudo del già ministro Clemente Mastella, che ne è stato anche sindaco) è Claudio Cataudo (53,9 per cento). Mastella aveva sostenuto l'avversario, Ettore De Blasio, che si è fermato al 46,1 per cento. L'affluenza definitiva a questa tornata di elezioni amministrative è stata pari al 59,03 per cento. Si era attestata al 61,22 per cento alle precedenti ed analoghe elezioni. Si registra dunque un calo di 2,19 punti. In questo maggio 2023 sono stati coinvolti per le comunali 4,5 milioni di elettori chiamati a rinnovare i sindaci e i Consigli comunali di 595 amministrazioni. Per le città che andranno al ballottaggio, l'appuntamento è per il 28 e 29 maggio prossimi.(Rin)