Comunali: Lazio, eletti tutti i sindaci nelle 35 città piccole (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la provincia di Roma, invece, nel Comune di Morlupo ha vinto Ettore Iacomussi, della lista “Il girasole Morlupo 2030”, ottenendo il 48,83 per cento dei consensi, pari a 1.709 preferenze su un totale di 3.547 votanti. Seguono Francesca Marini, di “Sei solidale ecologico innovativo” (34,8 per cento) e Giuseppe Sanzotta, della lista “Alternativa per Morlupo” (16,37 per cento). Umberto Quaresima, invece, è stato eletto primo cittadino di Olevano Romano, ottenendo il 33,51 per cento dei voti, ovvero 1.281 preferenze su un totale di 3.959 votanti. Seguono Luigi Baldi, di “Rinascita civica” (30,03 per cento), Silvio Lanciotti, di “Scelgo Olevano” (24,95 per cento) e Stefano Lico, della lista “Insieme per Olevano” (11,51 per cento). Infine, nel Comune di Sacrofano è stata eletta sindaca Patrizia Nicolini, di “Uniti per Sacrofano”. Con il 57,68 per cento dei consensi, pari a 1.938 preferenze su un totale di 3.419 votanti, Nicolini ha battuto l’altro candidato in corsa, Tommaso Luzzi, di “Alleanza civica per Sacrofano”, che ha ottenuto il 42,32 per cento dei voti. (Rer)