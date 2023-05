Governo: Lollobrigida, "razza" accezione negativa? Aboliamo parola da Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La 'razza' è prevista in Costituzione e io sarei anche per l'abolizione della parola se l'accezione che viene data implica un elemento negativo". Lo ha detto a "Quarta Repubblica" su Rete4 Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste. E' una "polemica che mi fanno" sulla terminologia usata, peraltro "la critica trova poche ragioni, che esistano italiani e che siano un'etnia è difficile da smentire", infatti "nella storia lo hanno detto in tanti", ha aggiunto citando tra gli altri Enrico Berlinguer. (Rin)