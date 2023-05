Colombia: tre presunti affiliati al Clan del Golfo uccisi in operazione militare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banda armata, ha denunciato Petro, si è infiltrata nelle proteste in atto nel nord del Paese, culminate nella rottura di un condotto idrico. Per questo motivo le trattative sono state interrotte. L'attacco all'acquedotto è avvenuto nel decimo giorno di una protesta in atto nella provincia settentrionale di Antioquia, iniziata come "pacifica", ma che col passare delle ore ha assunto connotati sempre più violenti. La protesta ("paro minero") è stata indetta il 2 marzo per chiedere la regolamentazione legale e una maggiore tutela alle comunità indigene che vivono delle attività estrattive. (Mec)