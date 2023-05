Brasile: due casi di influenza aviaria, governo dichiara stato di allerta sanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Agricoltura del Brasile, Carlos Favaro, ha dichiarato lo stato di allerta sanitaria dopo che nel Paese sono stati registrati due casi di influenza aviaria H5N1 in due uccelli marini lungo la costa dello Stato di Espirito Santo. In una nota, il ministero spiega che il provvedimento mira ad "aumentare la mobilitazione delle imprese private e dell'intero servizio veterinario nazionale per aumentare la vigilanza sulla pandemia di influenza aviaria". Gli animali contagiati appartengono alla specie Thalasseus acuflavidus, nota come beccapesci americano. Al momento della cattura da parte dei veterinari, uno degli uccelli si trovava nel municipio di Maratazes e un altro nel quartiere di Jardim Camburi, nella capitale dello Stato, Vitoria. È la prima volta che in Brasile si osservano casi di influenza aviaria. (segue) (Brb)