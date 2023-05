Amministrative: Tajani, centrodestra vince capoluoghi importanti, lavoriamo per i ballottaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il centrodestra ha vinto in capoluoghi importanti e ora lavora per vincere i ballottaggi. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, commentando il risultato delle elezioni amministrative. “Il centrodestra vince capoluoghi importanti come Latina, Sondrio, Imperia e Treviso. Congratulazioni ai sindaci eletti”, ha scritto il ministro in un messaggio su Twitter. “Lavoriamo per vincere i ballottaggi, a cominciare da Ancona dove il nostro Daniele Silvetti può conquistare il governo della città dopo 30 anni di amministrazione della sinistra”, ha continuato Tajani. (Res)