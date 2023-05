Amministrative: Gasparri (FI), buon risultato per il centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un buon risultato per il centrodestra alle elezioni amministrative. Ci sono diverse vittorie al primo turno, anche con città che passano dalla sinistra al centrodestra come a Latina, e conferme come quelle di Pisa, Treviso e Sondrio. Al ballottaggio vedremo di completare un risultato molto apprezzabile, puntando in particolare ad un'affermazione storica ad Ancona dove il centrodestra, come molte altre città, è in vantaggio e dovrà mobilitare i propri elettori al secondo turno. Quindi la sinistra deve prendere atto che il centrodestra si conferma nelle regionali e nelle amministrative dopo aver largamente vinto le politiche. Questi sono i fatti che emergono dal primo turno elettorale e il bilancio definitivo si farà dopo il ballottaggio". Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri.(Rin)