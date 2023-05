Roma: Cgil, disastro appalto pulizie Atac, l'azienda scarica le responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comportamento di Atac, che si rifiuta di ricevere Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltrasporti che rappresentano i lavoratori che operano negli appalti di pulizia e sanificazione dei depositi Atac e della Metro A e B è inaccettabile. Così, in una nota, la Cgil di Roma e del Lazio. "Questi lavoratori - continua la nota - sono dipendenti di Emmetutor, società che gestisce il servizio in quanto consorziata di IC Servizi e Copernico, aggiudicatari dei diversi lotti dell'appalto, e fin dal subentro nell'appalto della società denunciano mancanze da parte della stessa. Gli stipendi arrivano reiteratamente in ritardo e, in alcuni casi, come da dichiarazioni della società stessa, se i lavoratori sono assenti giustificati (per malattia, l.104, congedi e aspettative), non arrivano affatto. Di frequente ci sono errori e mancanze sul calcolo delle maggiorazioni spettanti e sulle trattenute fiscali, oltre al fatto che i lavoratori devono ricevere i crediti derivanti dalla dichiarazione dei redditi direttamente dall'Agenzia delle Entrate. Le divise fornite sono insufficienti, così come i prodotti e i materiali per la corretta pulizia delle vetture. I lavoratori rischiano di essere considerati cattivi pagatori perché l'azienda preleva dai loro stipendi gli importi a titolo di cessione del quinto ma non li versa alle assicurazioni e finanziarie che devono riceverli", prosegue il sindacato. (segue) (Com)