Usa: Yellen, default possibile dal primo giugno senza accordo su tetto del debito

- Il Tesoro Usa potrebbe non essere più in grado di far fronte alle spese del governo federale, in mancanza di un accordo per alzare il tetto del debito entro il prossimo primo giugno. Lo ha scritto la segretaria al Tesoro, Janet Yellen, in una nuova lettera al Congresso. “Questa stima è basata sui dati attualmente in nostro possesso, e contiamo di fornire un nuovo aggiornamento la prossima settimana: aspettare fino all’ultimo momento potrebbe comunque arrecare gravi danni alle imprese e alla fiducia dei consumatori”, ha detto, invitando il Congresso ad “agire tempestivamente” per evitare il default. (Was)