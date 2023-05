Russia: “Tass”, ex impiegato consolare Usa arrestato a Vladivostok

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ex impiegato consolare statunitense è stato arrestato dal Servizio di sicurezza federale russo (Fsb). E’ quanto ha riferito sulla base di una fonte l’agenzia di stampa “Tass”. L’ex impiegato, Robert Shonov, è stato arrestato nella città di Vladivostok e trasportato in un centro detentivo a Mosca. “Siamo consapevoli di queste notizie e non abbiamo nulla da condividere al momento”, è stato il commento dell’ambasciata degli Stati Uniti a Mosca all’agenzia “Tass”. Secondo quanto riferito dalla stampa russa, Shonov è accusato di “collaborazione confidenziale con uno Stato straniero o con un’organizzazione straniera o internazionale” mirante allo scopo di danneggiare la sicurezza nazionale russa. (Rum)