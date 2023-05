Ue: Donohoe, piano per Unione mercati capitali a marzo 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A marzo 2024 sarà presentato un piano per l'Unione dei mercati capitali. Lo ha detto il presidente dell'Eurogruppo, Paschal Donohoe, nel corso della conferenza finale della riunione di Bruxelles. "Si tratta di un tema che abbiamo discusso negli ultimi mesi, in cui i ministri hanno sottolineato la necessità che i nostri mercati dei capitali diano un contributo maggiore alla realizzazione di un'Unione europea più verde, più digitale e più competitiva", ha detto. "Oggi, sulla scia della discussione che si è svolta su questo tema, ho presentato un piano di lavoro elaborato, che abbiamo approvato, in cui ci siamo posti l'obiettivo di raggiungere, entro marzo 2024, un accordo sulle priorità da presentare alla Commissione europea per avanzare sull'Unione dei mercati capitali", ha concluso. (Beb)