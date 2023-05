Migranti: Piantedosi incontra omologo Fekih a Tunisi, focus su cooperazione per affrontare il fenomeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno della Tunisia, Kamel Fekih, ha ricevuto all'aeroporto di Tunisi-Cartagine l'omologo Matteo Piantedosi, oggi in visita nel Paese. Lo riferisce il ministero dell'Interno tunisino. Nel loro incontro i due ministri hanno elogiato "le relazioni bilaterali tra i rispettivi dicasteri, soprattutto nelle aree di interesse comune, ed è stato sottolineato l'innalzamento delle relazioni di partenariato ai livelli più alti in un modo che riflette la profondità e la storia delle relazioni storiche tra i due Paesi amici". Si è parlato anche di rafforzare "la cooperazione in materia di sicurezza, in particolare nella lotta alla criminalità organizzata e all'immigrazione irregolare, nonchè il livello di cooperazione per eliminare le reti criminali che sono attive nel campo della tratta di esseri umani" e di affrontare questo fenomeno "nel quadro di un approccio integrato che tenga conto degli interessi e della sicurezza dei due Paesi". Le due parti, aggiunge il ministero tunisino, "hanno inoltre espresso soddisfazione per la convergenza di vedute al riguardo, apprezzando la riunione del gruppo di lavoro congiunto italo-tunisino a Roma il 05 maggio 2023, e hanno inoltre convenuto di proseguire gli incontri del suddetto gruppo nel prossimo periodo". (segue) (Tut)