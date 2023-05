Colombia: Pil cresce del 3 per cento annuo nel primo trimestre del 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prodotto interno lordo (Pil) della Colombia è cresciuto del 3 per cento nel primo trimestre del 2023 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo ha riferito l'Istituto nazionale di statistica (Dane). Rispetto invece al trimestre precedente, il Pil registra un'espansione del 1,4 per cento. Secondo le statistiche del Dane, il risultato positivo è stato trainato dalla prestazione delle attività finanziarie e assicurative e dalle attività artistiche e dello spettacolo, il cui volume di affari è cresciuto rispettivamente del 22,8 e del 18,7 per cento. "Tutte le linee di attività economica hanno avuto una crescita positiva tranne l'edilizia, che è l'unica che ha mostrato un calo", ha spiegato la direttrice del Dane, Piedad Urdinola. Il settore delle costruzioni ha registrato una contrazione del 3,1 per cento. Il Dane ha anche pubblicato il dato rivisto definitivo del Pil del 2022, secondo cui la Colombia ha registrato una crescita del 7,3 per cento. (Mec)