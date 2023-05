Comunali: Lazio, eletti tutti i sindaci nelle 35 città piccole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con gli ultimi cinque mancanti all'appello si è chiuso lo spoglio nei 35 piccoli Comuni del Lazio al voto. Nel Comune di Villa Santa Lucia, in provincia di Frosinone, è stato eletto sindaco Orazio Capraro, della lista “Villa nel cuore”. Con il 63,04 per cento dei consensi, pari a 1.088 preferenze su un totale di 1.771 votanti, Capraro ha battuto l’altro candidato in corsa, Giuseppe La Marra, di “Progetto per Villa Santa Lucia”, che ha ottenuto il 36,96 per cento dei consensi. Un’altra sfida a due ha riguardato il Comune di Sutri, in provincia di Viterbo, dove è stato eletto Matteo Amori, della lista “Per Sutri”, con il 57,93 per cento dei voti, pari a 1.998 preferenze su un totale di 3.555 votanti. L’altra candidata in corsa, Martina Salza, della lista “Sutri Amo”, ha ottenuto il 42,07 per cento delle preferenze. (segue) (Rer)