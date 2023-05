Usa: sparatoria in New Mexico, almeno quattro morti incluso il responsabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno tre persone sono morte a seguito di una sparatoria avvenuta a Farmington, in New Mexico. Lo ha confermato la polizia locale, precisando che il responsabile è rimasto ucciso durante uno scontro a fuoco con gli agenti intervenuti sul posto. Due poliziotti sono rimasti feriti e trasportati in ospedale, dove si trovano tuttora in condizioni stabili. “L’identità del responsabile è ancora sconosciuta, e non ci sono minacce attive per la comunità al momento: ci sono diverse vittime civili”, si legge nel messaggio della polizia. (Was)