Ucraina: Macron, Francia ha "aperto porta" per formare piloti di caccia ucraini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parigi ha "aperto la porta" per formare dei piloti di caccia ucraini in Francia. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron durante un'intervista rilasciata al telegiornale dell'emittente televisiva "Tf1". Il capo dello Stato francese ha sottolineato il fatto che la Francia per il momento non fornirà aerei militari all'Ucraina. "Invieremo altri materiali, altre munizioni, altri missili che hanno una portata che permetta all'Ucraina di resistere e di condurre questa controffensiva", ha aggiunto Macron. (Frp)