Comunali: Lazio, eletti 7 sindaci in provincia di Roma

- Nel Lazio sono stati eletti i sindaci in sette dei 17 Comuni andati al voto in provincia di Roma. Dopo l’elezione di Marco Bernardi nel Comune di Roccagiovine, a Cerreto Laziale è stata eletta sindaca Gina Pacini, della lista "Uniti Per Cerreto". Pacini, sindaca uscente, era l’unica candidata nel paese che conta 1.104 abitanti e 864 elettori, ha ottenuto 609 preferenze su un totale di 642 votanti. A Cervara di Roma, invece, è stato eletto Adriano Alivernini, della lista “Cervara Futura”, con 185 preferenze, pari al 64,69 per cento dei voti, su un totale di 293 votanti. Seguono Eleonora Ferrari, della lista "Rinnova Menti" (19,23 per cento), Claudio Nocente, della lista “Armonia per Cervara” (15,03 per cento), Antonio Miele, della lista "Siamo Italia" (0,7 per cento) e Luca Palmaccio, di "Più verde cuore ambientalista" (0,35 per cento). Nel Comune di Affile è stato eletto sindaco Paolo Pacifici, della lista “Uniti per Affile insieme”, ottenendo il 61,79 per cento dei consensi, pari a 566 preferenze su un totale di 932 votanti, e vincendo la sfida a due contro il candidato della lista civica “2023 per Affile”, Antonio Frasca, che ha ottenuto il 38,21 dei consensi. (segue) (Rer)