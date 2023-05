Comunali: Lazio, eletti 7 sindaci in provincia di Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Comune di Gallicano del Lazio è stato eletto primo cittadino Fabio Bertoldo, della lista “Gallicano nel cuore”, ottenendo il 49,03 per cento dei consensi, pari a 1.460 preferenze su un totale di 3.057 votanti. Seguono Danilo Sordi, di “Rigenerare Gallicano insieme” (30,29 per cento), Marcello Accordino, della lista “Liberi” (11,75 per cento), e Gianluca Caratelli, di “Amiamo Gallicano” (8,93 per cento). A Magliano Romano, invece, è stato eletto sindaco Francesco Mancini, della lista “Sì amo Magliano”, vincendo la sfida a due contro il candidato della lista “Rinascita per Magliano Romano”, Giovanni Zaccardini. Mancini ha ottenuto il 53,1 per cento dei consensi, pari a 462 preferenze su un totale di 890 votanti. A Zaccardini, invece, sono andati 408 voti, pari al 46,9 per cento dei consensi. Infine, un’altra sfida a due ha riguardato il Comune di Segni, dove è stato eletto il candidato della lista “Nuova Segni”, Silvano Moffa. Con il 57,63 per cento dei consensi, pari a 2.744 preferenze su un totale di 4.920 votanti, Moffa ha battuto il candidato della lista “Sì amo Segni”, Cesare Rinaldi, che ha ottenuto il 42,37 per cento dei consensi. (Rer)