Brasile: ministro Esteri incontra segretario Organizzazione latinoamericana dell'Energia

- Il ministro degli Esteri del Brasile, Mauro Vieira, ha incontrato il segretario esecutivo dell'Organizzazione latinoamericana dell'Energia (Olade), Andrés Rebolledo Smitmans. Lo riferisce il ministero in una nota in cui evidenzia che i due "si sono occupati del settore energetico brasiliano, dell'integrazione energetica regionale e della collaborazione tra Olade e il governo del Brasile". "Hanno inoltre discusso dell'importanza del settore energetico per lo sviluppo economico dei paesi membri dell'Organizzazione e l'avanzamento della transizione energetica in America latina e nei Caraibi", conclude la nota. Con sede a Quito, in Ecuador, la Olade riunisce 27 paesi dell'America latina e dei Caraibi e fornisce in cooperazione e consulenza su questioni energetiche, ad associazioni, organizzazioni internazionali, agenzie specializzate e istituzioni accademiche. (Brb)