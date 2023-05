Sicurezza: Consiglio Comunale di Milano approva Odg per mappatura criticità quartieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio comunale di Milano ha approvato, con 27 voti a favore, un ordine del giorno a prima firma del capogruppo di Fratelli d'Italia Riccardo gruppo che chiede alla giunta di "attivarsi al fine di predisporre un calendario di incontri periodico e in presenza, in collaborazione con il Presidente della Commissione Sicurezza p.t., negli 88 quartieri della città di Milano, al fine di avere una rappresentazione chiara delle criticità, del disagio e del degrado in città, a far data dal 1 giugno 2023, due volte al mese, fino alla fine del mandato". In altre parole, un lavoro di mappatura delle criticità e dei disagi del quartiere. La votazione del documento è avvenuta dopo la relazione del sindaco di Milano Giuseppe Sala in aula proprio sul tema sicurezza, a pochi giorni dall’incontro in prefettura con il ministro dell’interno Matteo Piantedosi.(Rem)