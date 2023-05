Amministrative: Salvini si complimenta con Rolfi malgrado sconfitta Brescia, sarò ministro di tutti sindaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Matteo Salvini ha fatto i complimenti al candidato sindaco di centrodestra a Brescia, Fabio Rolfi, e a tutta la squadra "per l’impegno e la campagna elettorale nonostante la sconfitta". Salvini tiene a sottolineare che, da vicepremier e ministro, sarà al fianco di tutti i primi cittadini come ha già dimostrato nei primi mesi di governo. In Lombardia, la Lega cresce e aumenta il numero di sindaci. Lo rende noto il Carroccio. (Com)