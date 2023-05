© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I 20 ambientalisti che stamattina hanno effettuato il blocco stradale, sull'autostrada Roma-Fiumicino direzione aeroporto, sono stati tutti denunciati dagli agenti del Commissariato Fiumicino per blocco stradale, manifestazione non autorizzata e resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre hanno ricevuto tutti un provvedimento di Foglio di via obbligatorio dal Comune di Fiumicino. (Rer)