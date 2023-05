Comunali: Lazio, eletti altri 4 sindaci in provincia di Frosinone, Sgarbi confermato ad Arpino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio sono stati eletti altri 4 sindaci in provincia di Frosinone. Nel Comune di Arpino è stato eletto sindaco Vittorio Sgarbi, candidato con la lista “Rinascimento Vittorio Sgarbi”, ottenendo il 44,39 per cento dei consensi, pari a 2.023 preferenze su un totale di 4.644 votanti. Seguono Andrea Chietini, di “Arpino in comune” (30,46 per cento) e Gianluca Quadrini, della lista “Direzione Arpino” (25,15 per cento). Nel Comune di Amaseno, invece, è stato eletto Ernesto Gerardi, di “Amaseno Ernesto Gerardi sindaco”. Con il 64,41 dei consensi, pari a 1.783 voti su un totale di 2.818 votanti, Gerardi ha battuto il candidato della lista “Per Amaseno”, Antonio Como, che ha ottenuto il 35,59 per cento dei consensi. Altra sfida a due ha riguardato il Comune di Aquino, dove è stato eletto Fausto Tomassi, della lista “Aquino finalmente nuova”. Con il 58,24 per cento dei consensi, pari a 1.978 voti 3.463 votanti, Tomassi ha battuto il candidato di “Aquino nel cuore”, Carlo Risi, che ha ottenuto il 41,76 per cento delle preferenze. Infine, a Pignataro Interamna è stato eletto sindaco Benedetto Murro, della lista “Per Pignataro”. Con il 58,61 per cento dei consensi, ovvero 936 preferenze su un totale di 1.631 votanti, Murro ha battuto l’altro candidato in corsa, Luigi Risi, di “Prima Pignataro”, che ha ottenuto il 41,39 per cento delle preferenze.(Rer)