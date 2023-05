Giustizia: Anm, troppo arretrato sulle conferme dei capi dei tribunali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Troppi ritardi da parte del Consiglio superiore della magistratura nella trattazione delle conferme dei capi degli uffici giudiziari, che vanno deliberate a quattro anni dalla nomina. Per "decine di pratiche sono trascorsi più di due anni dalla maturazione del termine" e "oltre 40 presentano profili di criticità, o perché giunte al Csm con un parere contrario del Consiglio giudiziario oppure perché relative a magistrati che avevano in corso un procedimento penale, oppure disciplinare" o una procedura di trasferimento d'ufficio per incompatibilità. A denunciare il problema è l'Associazione nazionale magistrati, che pure riconosce che la responsabilità non è dell'attuale Csm che "ha ereditato tale situazione". L'Anm ritiene "prioritaria l'aggressione dell'arretrato" anche con l'adozione di un cronoprogramma e ritiene che vadano trattate "con assoluta priorità" le pratiche che pervengono al Csm con il parere contrario del Consiglio giudiziario. E chiede al Csm di adottare tempestivamente "ogni utile iniziativa volta a garantire che la procedura di conferma degli uffici direttivi e semi-direttivi sia efficace e tempestiva". (Com)