Emirati-Italia: presidente emiratino Mohammed bin Zayed a colloquio telefonico con Meloni

- Il presidente degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Mohammed bin Zayed Al Nahyan, ha avuto oggi un colloquio telefonico con il presidente del Consiglio italiano, Giorga Meloni. Durante la telefonata, riferisce una nota della presidenza emiratina citata dall'agenzia di stampa ufficiale "Wam", le due parti hanno passato in rassegna le aree di cooperazione economica e allo sviluppo tra Emirati e Italia e le sue opportunità, e il lavoro congiunto per raggiungere gli obiettivi del partenariato strategico tra i due Paesi amici, oltre al coordinamento nel campo dell'azione per il clima alla luce dell'ospitalità emiratina della Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici Cop28 che si terrà alla fine di quest'anno. Durante la conversazione, conclude la nota, il presidente emiratino e il primo ministro italiano hanno anche toccato una serie di temi riguardanti gli sviluppi regionali e internazionali e questioni di interesse comune, nonché l'importanza di lavorare per rafforzare le cause della pace, della stabilità, della cooperazione e della risoluzione pacifica delle controversie nella regione e nel mondo. (Res)