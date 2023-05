Francia: Macron, pochi scioperi durante poteste contro riforma pensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia ci sono stai "molti pochi scioperi" durante le proteste contro la riforma delle pensioni. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, durante un'intervista rilasciata al telegiornale dell'emittente televisiva "Tf1". C'è stata una "opposizione nella strada" e delle violenze da parte di una frangia estrema ma "non è questa la Francia", ha detto Macron, garantendo che le contestazioni non hanno scoraggiato gli investitori. (Frp)