Ue: Gentiloni, sostegno sia temporaneo, stop alle sovvenzioni al credito per imprese

- Il sostegno alle imprese dovrebbe essere temporaneo e gli Stati membri "dovrebbero abbandonare le sovvenzioni al credito alle imprese. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, nel corso della conferenza finale dell'Eurogruppo di Bruxelles. "Abbiamo avuto una buona discussione sulle sfide per il settore aziendale sulla scia dello shock energetico dello scorso anno. Quattro gli spunti principali. In primo luogo, il sostegno alle imprese dovrebbe essere temporaneo, mantenere condizioni di parità e incentivi verso gli obiettivi climatici e dovrebbe essere più mirato alle imprese redditizie", ha detto. "In secondo luogo, gli Stati membri dovrebbero abbandonare le sovvenzioni al credito alle imprese e lavorare per adattare i quadri in materia di insolvenza. In terzo luogo, dovremmo accelerare le misure strutturali, come la transizione verso le energie rinnovabili, la diversificazione delle forniture, il miglioramento dell'efficienza energetica e della produttività delle imprese", ha aggiunto. "In quarto luogo, il sostegno dovrebbe concentrarsi sull'occupazione e sulle competenze", ha concluso. (Beb)