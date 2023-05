© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Assemblea capitolina: all'ordine dei lavori il regolamento per i servizi del trasporto non di linea, i criteri sulla disciplina dei bus turistici, il regolamento delle attività commerciali su area pubblica, il regolamento sui beni comuni, il regolamento sui centri anziani, e diverse mozioni. La seduta è trasmessa in streaming sul sito di Roma Capitale e si svolge in presenza in Aula Giulio Cesare in Campidoglio (ore 14-19)- L'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi interviene alla presentazione dei progetti di design di prototipi di postazioni per la raccolta di oggetti e materiali da destinare al riuso e al riciclo elaborati dagli studenti dell'Istituto Europeo del Design.Roma, sede Ied, via Casilina, 47. (ore 10)– L'assessore alla Cultura di Roma Capitale Miguel Gotor partecipa alla conferenza stampa di presentazione del Festival Womad.Roma, Palazzo Valentini, sala Di Liegro, via IV Novembre 119/A (ore11) (segue) (Rer)