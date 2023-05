© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, partecipa all’inaugurazione della nuova sede del Fondo For.Te.Roma, via Marco e Marcelliano 45 (ore 13)- La vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli, partecipa alle celebrazioni per la Giornata nazionale del Mare. Tenuta presidenziale di Castel Porziano, via Cristoforo Colombo 1671 (ore 10:30) (segue) (Rer)