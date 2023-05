© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Quinto congresso provinciale della Ugl Salute Roma.Tecnopolo Roma Tiburtino -casale 7.Via Ardito Desio, 60 Roma. (ore 8:30)- Presentazione “Ludovico David: un ritrovamento, una restituzione”. Intervengono: Antonio de Vita, Comandante della Legione Carabinieri “Lazio”; Daniela Porro , Soprintendente Speciale di Roma; Michele Coppola, Executive Director Arte, Cultura e Beni Storici Intesa Sanpaolo.Roma, Sala Valadier Caserma “Giacomo Acqua”. Piazza del Popolo, 6 (ore11)- Presentazione del libro "Quaderno dei racconti della Corriera”, nell'ambito della serie di "caffè sindacali" lanciati dalla Fit-Cisl del Lazio per ampliare gli orizzonti di azione e riflessione. Alla presentazione interverranno, tra gli altri, l'autrice, Franca Porto, la presidente di Cotral, Amalia Colaceci e il segretario generale della Fit-Cisl del Lazio, Marino Masucci.Roma, Sala "Fenocchio" della sede della Cisl di Roma Capitale e Rieti, in via Crescimbeni, 17/A (ore11) (Rer)