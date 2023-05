Mes: Donohoe, riforma rafforza rete sicurezza eurozona, continuiamo collaborazione con Giorgetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della discussione sul Mes all'Eurogruppo di Bruxelles, è stata ribadita la volontà di collaborare con il ministro dell''Economia e delle Finanze italiano, Giancarlo Giorgetti, per trovare una soluzione alla ratifica della riforma del Meccanismo europeo di stabilità (Mes). Lo ha detto il presidente dell'Eurogruppo, Paschal Donohoe, nel corso della conferenza finale della riunione di Bruxelles. "Il ministro Giorgetti ha descritto le sfide politiche e parlamentari di cui siamo già consapevoli. Sappiamo che si tratta di un argomento impegnativo e delicato all'interno del Parlamento e del governo italiano, cosa che riconosciamo pienamente. Questo è stato oggetto di molte discussioni tra me, il ministro Giorgetti e il direttore esecutivo del Mes, Pierre Gramegna", ha detto. "Continueremo a confrontarci con il governo italiano su questo tema. Riconosciamo pienamente il motivo per cui i singoli Paesi potrebbero decidere di non volersi avvalere della capacità aggiuntiva che il Fondo di risoluzione unico e il Meccanismo europeo di stabilità avranno in futuro. Lo rispettiamo e lo comprendiamo, ma questo trattato riguarda anche il modo in cui possiamo rafforzare la rete di sicurezza per l'economia dell'area euro nel suo complesso, per tutti i governi, ed è in questo spirito che continueremo a impegnarci con il ministro Giorgetti", ha aggiunto. "Siamo consapevoli che sia un argomento delicato e molto sensibile all'interno del Parlamento italiano, continueremo a lavorare con lui", ha concluso Donohoe. (Beb)