Amministrative: Sala, contento per Brescia, legata a Milano da tante cose

- Se a Brescia fosse confermata come vincitrice Laura Castelletti "sarei certamente soddisfatto", anche alla luce del fatto che "Milano e Brescia sono legate da tante cose. Quella più evidente è certamente la questione di A2a". Lo ha dichiarato il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine della seduta odierna del consiglio comunale, commentando i risultati elettorali a Brescia, che vedono in netto vantaggio la candidata del centrosinistra Laura Castelletti sull'ex assessore regionale Fabio Rolfi. “Proprio per questo – ha aggiunto Sala - sono stato a Brescia a supportare Laura Castelletti, che conosco da tanti anni e stimo molto. Al contempo avevo anche sentito Rolfi, dicendo 'guarda è ovvio che supporterò Castelletti, ma se dovessi vincere tu è chiaro che dobbiamo collaborare immediatamente sul tema A2a ma non solo'. Da quello che leggo però sembra una vittoria della mia parte politica e quindi sono molto felice". "Sono tiepido ad attribuire a questo voto un significato politico, perché sono sempre situazioni ad hoc", ha concluso Sala, replicando a chi gli ha chiesto se il risultato possa avere un significato a livello di politica nazionale. (Rem)