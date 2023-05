Roma: Ama, a maggio già raccolte più di 39.000 tonnellate di rifiuti urbani residui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella città di Roma, nei primi quindici giorni di maggio, sono state raccolte più di 39.000 tonnellate di soli rifiuti urbani residui. Ama, con le sue maestranze, ha intensificato tutte le operazioni di raccolta anche delle frazioni differenziate e sta mettendo in campo squadre supplementari di pulizia per rendere residuale l'impatto della maggior produzione, che a maggio ha un picco di oltre il 10 per cento, rispetto agli altri mesi dell'anno. I servizi di igiene urbana si stanno svolgendo regolarmente e l'azienda assorbe, attraverso le proprie attrezzature e il proprio personale, il surplus derivante anche dal positivo trend dei consumi e di presenze turistiche in una Capitale più che mai vivace sul versante degli eventi sportivi e culturali. Lo comunica in una nota Ama Spa. (segue) (Com)