Roma: Ama, a maggio già raccolte più di 39.000 tonnellate di rifiuti urbani residui (2)

- Lo sforzo quotidiano assicurato dall'azienda resterà massimo: si lavora sette giorni su sette anche nelle autorimesse e nelle aree di stoccaggio temporaneo per i rifiuti che devono raggiungere gli impianti di destino di soggetti terzi, che nei fine settimana sono chiusi o lavorano solo in parte. L'ingente impegno dei tecnici per garantire il trattamento (in Italia ed all'estero) dei tanti rifiuti raccolti, sta giungendo a regime. Parallelamente prosegue il processo di riorganizzazione ed efficientamento dei servizi che Ama ha impostato con il supporto di Roma Capitale. Alcune situazioni specifiche generate anche a causa di conferimenti errati da parte di utenze non domestiche, migrazione rifiuti e comportamenti scorretti, sono sanate velocemente, se necessario anche con giri supplementari e facendo intervenire per controlli gli agenti accertatori e/o la Polizia Locale. Per quanto riguarda la strategia di medio periodo, si ricorda che Ama, d'intesa con Roma Capitale, nel nuovo Piano Industriale dell'Azienda, relativo agli anni 2023-2028, prevede lo sviluppo della logistica e dell'impiantistica, con l'obiettivo di abbattere la dipendenza da terzi ed accrescere l'autonomia nella gestione integrata dei rifiuti raccolti dall'attuale 13 per cento a oltre il 70 per cento. (Com)