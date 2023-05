Azerbaigian-Georgia: Aliyev riceve presidente Parlamento Papuashvili, focus cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente azerbaigiano, Ilham Aliyev, ha ricevuto il presidente del Parlamento della Georgia, Shalva Papuashvili. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Apa”, sottolineando che le due parti hanno valutato positivamente le dinamiche dei rapporti tra i rispettivi Paesi. Durante il colloquio, Aliyev e Papuashvili hanno evidenziato la “proficua cooperazione” nei settori dell’energia, dei trasporti e del commercio. Il presidente del Parlamento georgiano ha ricordato l’importante eredità lasciata dal leader nazionale azerbaigiano, Heydar Aliyev, per la formazione dello Stato, e ha sottolineato il forte sostegno di Baku all’integrità territoriale della Georgia. Da parte sua, il presidente azerbaigiano ha ringraziato Papuashvili per la collaborazione in materia di rapporti interparlamentari e per la volontà di continuare la collaborazione “per la promozione della pace, della prosperità e della stabilità regionale”. (Rum)