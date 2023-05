Comunali: Simeone (FI), risultato eccellente a Latina, città liberata da immobilismo Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello registrato dal centrodestra a Latina è "un risultato eccellente che libera finalmente Latina da quasi otto anni di assoluto immobilismo". Lo dichiara in una nota l'esponente di Forza Italia nel Lazio, Giuseppe Simeone. "La vittoria di Matilde Celentano - prosegue - dimostra la voglia dei cittadini di Latina di voltare pagina nonché la bontà della scelta di tutti i partiti del centrodestra di puntare sulla persona giusta, sotto il profilo professionale, politico e umano, per guidare la città capoluogo. Ora abbiamo di fronte la sfida più difficile che sta nel governare per realizzare il programma e tutti gli interventi di cui la città necessita da tempo, dalla manutenzione della viabilità alla valorizzazione e rilancio del litorale passando per il rilancio economico e la gestione dell'ordinario senza dimenticare tutte le azioni necessarie nell'ordinario". (segue) (Com)