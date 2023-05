Comunali: Simeone (FI), risultato eccellente a Latina, città liberata da immobilismo Pd (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una vittoria - prosegue l'esponente di Forza Italia - che porta in primo piano il valore di Matilde Celentano e il grande lavoro svolto da ogni singolo candidato delle liste in campo. L'augurio è che, grazie anche alla filiera di governo che si è creata a tutti i livelli istituzionali partendo dalla regione Lazio, facendo leva sulla competenza e il pragmatismo di ogni eletto, si possa riportare Latina al ruolo di capoluogo che le spetta di diritto mortificato dalla superficialità e sommarietà amministrativa di chi l'ha guidata sino a qualche mese fa. Buon lavoro - conclude Simeone - a Matilde Celentano nuovo sindaco di Latina". (Com)