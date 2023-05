Sicurezza: Sala, tema delicato su cui non ha senso restare muro contro muro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sicurezza è un tema che è delicato, e su cui, come ho detto in aula, non c'è nessun tabù ad affrontare tutte le questioni. Certo se restiamo muro contro muro e la colpa è sempre degli altri, non andiamo da nessuna parte". Lo ha dichiarato il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine della seduta odierna del consiglio comunale, dove ha riferito oggi ai consiglieri dell'incontro di 5 giorni fa in prefettura con il ministro Matteo Piantedosi. "Perché sono stato felice di incontrare il consiglio e raccontare degli incontri con il ministro piantedosi? Perché è un esempio di non essere muro contro muro ma di cercare di capire come l'altro può darti una mano. Io ho sottolineato oggi come è evidente che servono più persone in divisa per la città, ma è anche vero che le città sono la calamita che raccoglie tanto disagio. Il disagio lo puoi anche reprimere, ma va soprattutto curato", ha aggiunto Sala.(Rem)