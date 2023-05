Arabia Saudita-Algeria: al via oggi la visita del ministro Attaf a Gedda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell'Algeria, Ahmed Attaf, ha iniziato oggi una visita ufficiale a Gedda, in Arabia Saudita, nell'ambito del rafforzamento delle relazioni e della cooperazione tra i due Paesi, nonché della sua partecipazione alle riunioni ministeriali preparatorie al vertice arabo che si terrà venerdì 19 maggio. Lo riferisce una nota del ministero degli Esteri. Per quanto riguarda l'aspetto bilaterale di questa visita, Attaf presiederà domani, 16 maggio, con l'omologo saudita, il principe Faisal bin Farhan bin Abdullah al Saud, i lavori della quarta sessione del Comitato di consultazione politica algerino-saudita, "un meccanismo istituito per intensificare le consultazioni e il coordinamento tra i due Paesi su tutte le questioni di interesse comune", ha aggiunto la dichiarazione. In questa occasione è prevista la firma di un accordo bilaterale volto a istituire un Consiglio superiore di coordinamento algerino-saudita. Inoltre, nell'ambito dei preparativi per la riunione della Lega araba a Gedda, Attaf parteciperà alle riunioni ministeriali del Consiglio del consesso degli Stati arabi e dei vari comitati sussidiari che si concentreranno sul monitoraggio dell'attuazione delle decisioni prese dal Consiglio arabo al vertice di Algeri, nonché sulla preparazione dei vari temi all'ordine del giorno. (Ala)