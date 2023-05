Rai: Lettera 22, congratulazioni e buon lavoro a Giampaolo Rossi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il motto del Ribelle è 'hic et nunc', essendo il ribelle uomo d'azione, azione libera e indipendente". Con questa frase di Ernst Junger, i soci, i sostenitori e gli amici dell'Associazione Lettera22 vogliono augurare buon lavoro al nuovo Direttore Generale della Rai, Giampaolo Rossi. Attivista dell'Associazione di giornalisti Lettera 22 (fondata nel 2008 da oltre 400 giornalisti ed operatori dei media), Giampaolo Rossi non ha mai fatto mancare il suo contributo nelle diverse iniziative e manifestazioni promosse sul territorio nazionale per diffondere i valori di un'informazione e di una cultura libera e non omologata. Siamo certi che la professionalità di altissimo profilo di Giampaolo Rossi, accademico, esperto di new media, già presidente di Rainet e Consigliere d' Amministrazione Rai, sarà garanzia di un Servizio Pubblico capace di raggiungere le diverse componenti della società, come indicato nel Contratto di Servizio. Al nuovo Direttore Generale della Rai, Giampaolo Rossi, e al nuovo Amministratore Delegato Roberto Sergio, gli auguri per un nuovo corso di qualità e innovazione della più grande industria culturale Italiana. (Ren)