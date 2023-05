Nigeria: due militari nigeriani e uno nigerino uccisi in duplice attentato jihadista nello Stato del Borno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due militari nigeriani e uno nigerino sono stati uccisi e almeno altri 12 sono rimasti feriti in un duplice attentato avvenuto nello Stato nord-orientale del Borno, in Nigeria. Lo riferiscono fonti militari citate dai media locali, secondo cui i militari erano impegnati nella Task force multinazionale congiunta (Mnjtf) contro Boko Haram, composta da forze provenienti da Benin, Camerun, Ciad, Niger e Nigeria. Secondo le stesse fonti, dieci militari - compreso l'ufficiale in comando - sono rimasti feriti insieme ad altri due civili che lavoravano con le truppe. Per contrastare i gruppi jihadisti nell’area, nel 2015 i governi della regione hanno istituito una coalizione militare regionale impiegata nell’area del lago Ciad con l'aiuto di comitati di vigilanza composti da abitanti locali. L’offensiva di Boko Haram è iniziata nel 2009 e da allora si è allargata anche ad altri paesi del bacino del lago Ciad. Secondo stime governative, dal 2009 ad oggi gli attacchi del gruppo terroristico in Nigeria hanno provocato oltre 30 mila vittime e costretto circa 2,6 milioni di persone ad abbandonare le loro abitazioni.(Res)