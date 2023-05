Migranti: Sala, se Cpr gestiti in maniera corretta non si può dire non abbiano senso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Cpr se nasce per essere un limbo dove in maniera corretta e con misure giuste vengono gestiti i pre-rimpatri, non si può in principio dire che non ha senso. Il tema è certamente come va gestito, ma quel che bisogna capire è chi sono le persone che ci finiscono dentro, quanto ci rimangono e perché". Lo ha dichiarato il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine della seduta odierna del consiglio comunale. "Ascoltando il prefetto – ha spiegato Sala - mi dà un quadro dei presenti nei cpr di un numero significativo di persone che hanno precedenti gravi per violenze e quindi persone per cui c'è una logica di rimpatrio. È una situazione che va letta molto tecnicamente, se ci fermiamo a dire 'Cpr sì' o 'Cpr no' facciamo un errore". (Rem)