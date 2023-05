Comunali: Lazio, eletti 3 sindaci in provincia di Viterbo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio sono stati eletti i sindaci in tre dei quattro Comuni andati al voto in provincia di Viterbo. Nel Comune di Valentano, è stato eletto sindaco Stefano Bigiotti, della lista "Cambia Valentano". Bigiotti, sindaco uscente, era l’unico candidato nel paese che conta 2.762 abitanti e 2.296 elettori, e ha ottenuto 1.564 voti su un totale di 1.598 votanti. A Vallerano, invece, è stato eletto sindaco Adelio Gregori, della lista “Obiettivo Vallerano”, vincendo la sfida a due contro Jacopo Polidori, di “Vallerano alternativa civica”. Gregori ha ottenuto il 78,06 per cento dei consensi, pari a 1.181 preferenze su un totale di 1.577 votanti. Polidori, invece, ha ottenuto il 21,94 per cento dei voti. Infine, è stato eletto sindaco di Vignanello Federico Grattarola, della lista “Vignanello nel cuore”, vincendo la sfida a due contro Pietro Paolo Anselmi, della lista civica per Vignanello. Grattarola ha ottenuto il 58,3 per cento dei voti, pari a 1.527 preferenze su un totale di 2.705 votanti. Ad Anselmi, invece, sono andati 1.092 voti, pari al 41,7 per cento delle preferenze.(Rer)